德国专家建议慎用手机睡眠应用

（联合早报网讯）手机如今已成为很多人生活的必需品。一些难以入眠或起床困难的人往往会选择求助手机，希望“万能”的手机应用能给他们带来良好睡眠。不过，德国专家提醒，很多睡眠应用在设计上并不科学，应谨慎使用。

新华社报道，手机睡眠应用通常可提供帮助入睡、分析睡眠活动或确定理想起床时间等功能。德国Ｎ－ＴＶ电视台日前援引德国睡眠研究和睡眠医学协会专家汉斯－京特·威斯的观点报道，睡眠应用将来定会给医学带来变革，但如果睡眠应用开发者没有良好的医学背景，其产品的科学性则难以保障。

威斯说，很多手机上流行的睡眠应用实为“伪科学”，因为这些应用仅从人们在卧室里的活动或发出的声响等并不很具说服力的特征参数判断人们的睡眠质量。相比之下，睡眠实验室会记录脑电波、眼球运动、肌肉紧张程度、血液氧含量、心脏及呼吸活动等数据，并由专家对这些数据进行科学评估。

“我甚至认为睡眠应用是危险的，”威斯说，因为这些应用判断错误的可能性较高，患有睡眠障碍的人如果相信睡眠应用得出的结论，则可能耽误病情。

德国联邦卫生部先前一项针对手机健康应用的研究也显示，市场上现有的应用程序几乎都无法满足诊断或治疗需求，很多应用生产者并不具有医学背景，他们的组成非常“多样”，包括个人、私营企业、健康机构、保险公司等。