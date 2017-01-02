三星Note7爆炸恐非单纯电池缺陷问题

（联合早报网讯）韩国三星电子将于本月中旬宣布Galaxy Note7爆炸原因。三星电子相关人士透露，“调查爆炸原因的工作最近刚刚告一段落”，“有关部门已经开始着手准备，将于本月内公开结果”。

该相关人士就具体的爆炸原因表示，“因为是高度保密事项，所以即使在公司内部也仅有极少数的人知道”，“应该会保密到公开的时候”。

韩国《中央日报》报道，业界预计此次查明的爆炸原因将超越去年9月2日单纯地归结为“电池的缺陷”的层面。

业界相关人士表示，“去年发布会仅称是因为电池的缺陷导致发热和起火，此次发布会将对造成电池负担的各个原因进行综合性的说明”。

实际上三星SDI电池被三星电子初步认定为起火原因，但是安装了没有问题的中国ATL电池的新产品也发生了问题，因此三星电子扩大了原因的调查范围。但是原因调查小组中并不包含三星SDI方面的人士。仅通过电池分析是无法综合查明各种各样的爆炸情况的。

业界预计此次发表会上，三星电子会就电池充电或超负荷使用时零部件膨胀的问题、在狭小的空间内装载了性能过多的零部件而导致的问题、硬件设计错误而导致无法正常散热的问题等进行说明。

在查明三星Galaxy Note7的起火原因之后，预计Galaxy S8等新品的研发速度也会加快。