德国一北部城市逾300难民诈骗福利

（联合早报网讯）据德国媒体报道，德国北部城市不伦瑞克（Braunschweig）启动特别委员会，调查300多起难民申请者骗取社会福利案。其中一人据信曾使用12种不同身份。

不伦瑞克骗取社会福利金的300多个案子大多数涉及苏丹难民，被骗金额总共在300万欧元到500万欧元之间。

不伦瑞克特别委员会主席梅蒙加表示，这些嫌疑人据信是在2015年来到德国的。那一年，共有约80万难民到德国申请避难。

据较早前的报道，涉案难民申请者多次在不同地方进行登记，并得到多份福利金。大多数人使用简单的乔装打扮手段，进行了三到四次登记。

梅蒙加说，由于当时大量难民涌入，疲惫不堪的公务员们没有发现这些欺骗行为。

据报道，在难民危机的高峰时期，公务员们一天要登记2000人。梅蒙加说：“当时我们希望避免出现难民无家可归的情况。一开始登记时，很多难民都没有证件，他们只提供了一张照片，没有记录指纹。”

根据难民申请法规，每个难民申请者可以得到135欧元的零花钱，如果没有完全得到当局照管，还可以得到216欧元用于个人必需品。

平均下来，每个骗取福利金的难民从当局那里骗取了数千欧元。在一起案子中，一位难民申请者甚至使用了12种身份，非法骗取了约4万5000欧元。

现在，当局要求难民申请者重新回到登记中心记录指纹。梅蒙加说：“你也许可以用假的名字和出生日期，但指纹没法作假。”

布伦瑞克市位于下萨克森州，人口25万。