古巴庆祝武装部队建立60周年

（联合早报网讯）古巴2日在首都哈瓦那革命广场举行盛大阅兵式，庆祝武装部队建立60周年。

阅兵式于当地时间上午7时举行，数万古巴民众参加了阅兵式和随后的群众游行，纪念已故革命领袖菲德尔·卡斯特罗以及他领导的反抗巴蒂斯塔独裁统治的游击战。

参与阅兵的主要有象征古巴武装部队摇篮的“格拉玛”号游艇的复制品，标志抗击西班牙的古巴民族独立战争、古巴革命和古巴支持非洲国家争取自由独立的历史方阵，古巴革命武装部队、精锐部队、海军组成的军方方阵，以及标志人民战争的保卫国土的民兵方阵，最后是民众游行。

游行民众高举古巴国旗和印有菲德尔·卡斯特罗头像的横幅，不断呼喊“我是菲德尔”、“菲德尔万岁”等口号。

阅兵式由古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗主持。阅兵式最初定于去年12月2日举行，但由于菲德尔·卡斯特罗去世以及随后九天的国悼日，被推迟至今年1月2日。

古巴共产主义青年联盟主席珍妮弗·扬在集会上发言时说，菲德尔·卡斯特罗去世后首次举行的军事和群众游行意义非凡，古巴青年一代将追随菲德尔·卡斯特罗的革命理想不断努力。

她说，古巴不会放弃其持有的任何一个原则，不会放弃独立或主权。

1956年12月2日，流亡墨西哥的菲德尔·卡斯特罗率领81名游击队员乘坐“格拉玛”号游艇在古巴登陆，向巴蒂斯塔独裁政权打响了第一枪。

经过三年浴血奋战，菲德尔·卡斯特罗率领的部队最终推翻了巴蒂斯塔政权。后来，12月2日这一天被定为古巴建立武装部队纪念日。