韩国将安排把崔顺实女儿引渡回国

（联合早报网讯）韩国当局周二表示，将安排把“亲信干政”事件核心人物崔顺实的女儿郑维罗引渡回国。

另据韩联社报道，韩国驻丹麦大使及公使已探视郑维罗，并传达要求其上缴护照的行政命令。依照韩国《护照法》，郑维罗所持护照将在接到该行政命令之日起七天后，即1月10日失效。

丹麦警方当地时间1月1日以非法居留为由，在奥尔堡市一处住宅内拘捕了郑维罗等四人。

隔天，丹麦地方法院宣布将郑维罗的拘留时间延长四周，至1月30日晚9时。据报道，郑维罗方面表示将对此提出抗诉。

韩国国际广播电台报道，在回应梨花女子大学学业成绩作弊相关疑惑时，郑维罗表示，自己2015年和2016年的学分均为F，因此认为自己会被学校开除，但同妈妈（崔顺实）一起与校长崔京姬和教授柳哲钧面谈后，取得了学分。

在提到三星援助疑惑时，郑维罗说自己只是听妈妈的话，在几个文件上签了字，对具体的内容一无所知。

郑维罗称，只要能与19个月大的儿子在一起，任何时候都愿意回国，并称在不拘留的前提下，有意接受特检组调查。

郑维罗现年20岁，是“亲信干政”事件焦点人物之一，涉嫌借助其母崔顺实与韩国总统朴槿惠的个人关系，走后门进入韩国名校梨花女子大学，并在上学期间受到校方特殊照顾。