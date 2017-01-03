德国就业人数创统一26年来新高

（联合早报网讯）德国联邦统计局2日公布的初步数据显示，2016年德国平均总就业人数为4340万人，同比新增42万5000人，增幅为1%。德国联邦统计局表示，去年就业人数创下德国统一26年来的历史新高。

德国联邦统计局表示，这一增长保持了德国国内就业近十多年来的持续增长势头。其中，2016年不仅总就业人数创历史记录，其增幅亦超出2015年0.9%的水平。

根据可供比较的国际失业人口定义，德国2016年失业率从上一年的4.3%下降至4.0%。德国联邦统计局表示，这意味着德国在欧盟各成员国中仅次于捷克共和国，为失业率第二低的国家。

对于德国2016年就业市场上述表现的原因，德国联邦统计局认为，德国国内人口更高的就业参与度，以及外国劳动者向德国移居这两项因素一同抵消了人口老龄化对德国就业产生的负面影响。

从就业门类来看，2016年德国服务业就业增长最为强劲，其中增长数量最多的依次为公务员、教育、医疗卫生、商业服务、贸易、交通和酒店餐饮等。

在第一、第二产业方面，德国建筑业就业增长达0.8%，除此之外的整个第二产业就业人口增长则出现了停滞。同时，农业、林业和渔业就业人口下降了1.7万人。

德国联邦统计局将于1月12日公布该国2016年度国内生产总值。德国权威研究机构ifo经济研究所预计，2016年和2017年德国经济将分别增长1.9%和1.5%。