特朗普就任在即 民众信心超低

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普即将在1月20日宣誓就职；最新民调显示，特朗普在一系列重要方面得到的民众支持度都大大低于他的前任。

美国之音报道，据盖勒普周一公布的民调，民众对特朗普任内能够避免出现大的丑闻的信心度只有44%；对特朗普处理国际危机的信心度只有46%；对他明智地使用军力的信心度为47%。

他的前任，如奥巴马、小布什和克林顿在就任总统之前在这几个方面获得的民众信心度大体都在75%以上。特朗普与他们相比，差距在30个百分点左右。

特朗普得分较高的方面是他与国会展开有效合作和处理经济问题的能力。60%的受访者对他与国会合作比较有信心；59%对其经济领导能力有信心。但即使在与国会合作方面，前面提到的几位前任总统的得分也大大高于特朗普。他们的平均得分为82%。

在特朗普处理总统各种责任的能力方面，民众对他显然也缺乏信心。民主党人中对特朗普的信任度只有21%。这与奥巴马和布什几乎无法相比。

奥巴马在共和党人中得到的信心度和布什在民主党人中得到的信心度大致都在75%左右。

即便在本党内部，特朗普获得的信心度也低于他的几位前任。共和党人中对特朗普胜任总统的能力的信心度为84%，而他的几位前任在本党内获得的信心度都在94%-95%的范围。

分析人士指出，在总统就职典礼即将到来的时候出炉的这组数字显示，特朗普可以说是历史上最弱势的总统。

这次民调的抽样范围是1028名成年人。正负误差为4%。