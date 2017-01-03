去年弃朝投韩者 2011年以来首现增加

（联合早报网讯）韩国统一部3日发布的数据显示，2016年逃离朝鲜投诚韩国的朝鲜居民同比增长11%，为1414人（初估值）。这是2011年底朝鲜领导人金正恩执政以来弃朝投韩者人数首次同比增加。

韩联社报道，截至2016年末，韩国境内弃朝投韩者达到3万208万人。新增弃朝投韩人数2009年一度达2914人，后受朝鲜严格管控边境及加强惩罚的影响一路减少，2011年为2706人，2012年为1502人，2013年为1514人，2014年为1397人，2015年为1276人。

去年弃朝投韩人数增加是因为金正恩实施恐怖统治，以及国际社会加大对朝制裁力度。报道称，朝鲜精英阶层和驻外创汇人员投诚的现象更是大幅增加。

韩国统一部相关人士介绍，去年朝鲜驻外餐厅员工和创汇人员及停留在中国等第三国的居民弃朝投韩现象明显。

这位人士还指出，随着弃朝精英阶层增加，不在脱北者定居设施接受教育直接进入韩国社会的特别保护对象也增加。去年7月投奔韩国的朝鲜驻英国大使馆前公使太永浩等高级人士就属于韩国国家情报院的特别保护对象。

太永浩等人在韩国国家情报院旗下逃离朝鲜居民保护中心接受调查后，没有去脱北者定居设施接受教育而直接在韩定居。