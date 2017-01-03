奥巴马推特连发文 细数任内遗绪

（联合早报网讯）美国总统奥巴马2日在推特细数自己任内留下的功业，将他担任美国总统的这段时间称为“我生命中的恩典”。

中央社引述美国有线电视新闻网的报道说，奥巴马在连发七条贴文前，先推文说：“在我们展望未来的同时，我想花些时间来回顾这八年来，你们让其成为可能的卓越进步。”

他称颂“我国史上最长的就业成长期”，并说“医疗花费攀升数十年后，如今几乎所有美国人都享有负担得起的健康医护的财务安全”。

奥巴马也提到能源以及外交方面的进展。他说：“我们将外来石油换为洁净能源，我们将燃料效能标准加倍，并且，我们将行动推广至全球规模，以拯救我们拥有的这一个星球。”

他说：“更多派驻他地的我国军队得以返家，我们也加强美国的领导地位，主要透过外交及与多国结盟，来迎战全球问题。”

奥巴马也说：“从实现婚姻平权，到移除获得机会的壁障，我们在申明万物平等的努力上创造了历史。”

他说：“能做总统为各位效力是我生命的恩典。我很期待做一介公民与大家并肩努力。各位，新年快乐。”

在奥巴马发表这连串推文前，将在特朗普上任后担任白宫发言人的斯派塞，在美国广播公司节目“本周”（This Week）上说，特朗普会立即“废除多条现任政府过去八年来实施的规章与法案，这些规章法案妨碍了经济成长与就业创造”。

奥巴马以前也会使用推特，但从未像他的继任者，总统当选人特朗普如此频繁。

白宫表示，奥巴马目前使用的帐号“POTUS”将转让给特朗普，他的推文将转移至新帐号POTUS44保留，新帐号将在他卸任后启用。

奥巴马将在1月10日发表最后的告别演说。