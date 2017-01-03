特朗普印尼好友陈明立或参选总统

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普在印度尼西亚的商业伙伴、华裔企业大亨陈明立（Hary Tanoesoedibjo）考虑参选2019年印尼总统。他说，印尼人民需要一位真正能解决问题的总统。

中央社引述印尼媒体报道说，陈明立表示印尼目前无人可解决问题，他的决定是为了国家，而不是自己。他认为，印尼2.6亿人口需要一个正直而懂得解决问题的人当总统。

51岁的陈明立拥有印尼媒体集团Global Meidacom，以及两项与特朗普有关的综合开发计划，分别是位于□里海岸、占地100公顷的六星级豪华度假村，以及在首都雅加达市郊的高尔夫球乐园。这两项计划主要由特朗普的子女负责。

陈明立在2011年7月参与创建民主国民党（Nasdem），后来因与党主席理念不合而退出。他过后加入民心党（Hanura），并曾于2014年与前印尼国军总司令维兰托搭档角逐正副总统大位，成为印尼史上第一个竞选副总统的华人。

陈明立说，他与特朗普企业往来多是透过特朗普的儿女接触。

英国《卫报》报道，陈明立已经安排印尼国会议长塞特亚和副议长法德利去见特朗普。

这两人都曾参加特朗普的竞选造势活动，而法德利是反雅加达特区首长钟万学的主力之一，与印尼伊斯兰强硬派关系密切，他曾要求示威群众罢免印尼总统佐科。

对于印尼近来发生的反钟万学亵渎可兰经风波，陈明立曾批评，佐科反应迟钝，才无法及时平息骚乱。

陈明立出生于印尼第二大城泗水，他在印尼读完高中后，赴加拿大留学，毕业于渥太华卡尔顿大学商学院，接着又赴渥太华大学企管硕士学位。