福特取消墨西哥建厂计划 将在美国扩厂

（联合早报网讯）美国福特汽车公司（Ford）表示将会取消价值16亿美元在墨西哥建厂的计划，而会扩大在美国密歇根州原有的工厂。该公司将会斥资7亿美元扩厂，并会创造700个工作。

福特表示，由于小型轿车销售量的下降，该公司需要重组，来更有效地利用既有的设施。

英国广播公司报道，美国候任总统特朗普曾经针对福特以及竞争对手通用汽车在墨西哥生产制造车辆提出了批评。

福特汽车执行总裁菲尔德说，由于该公司的小型和中型车的销售下降，取消在墨西哥建厂计划部门原因是与“全面利用现有设施的能力”有关。

他还表示，这也是对特朗普在美国创造的商业环境投了信任票。

如今，福特把原计划在墨西哥斥资的16亿美元的一部分转到密歇根的工厂，创造700个工作机会，建造电动车。

然而福特不会完全放弃在墨西哥的车辆生产，而是将会把福克斯车型的制造转到当地原有的工厂以增加利润。

早些时候，特朗普还在推特上表示不认同通用汽车在墨西哥进行某些车型的制造。

特朗普周二在推特上批评通用汽车在墨西哥制造Chevy Cruze汽车，并以免税形式在美国车行出售。

但通用汽车表示，该公司大多数Chevy Cruze汽车在美国制造。公司发言人说，只有占很小比例的两厢轿车在墨西哥制造。