特朗普提名莱蒂泽出任美国贸易代表

（联合早报网讯）美国当选总统特朗普3日宣布，他将提名莱蒂泽（Robert Lighthizer）出任美国贸易代表一职。

特朗普3日表示，莱蒂泽在贸易谈判方面有着丰富的经验，他将为美国争取到更有利的贸易协定，他会把美国工人的利益放在首位。特朗普认为，现有的美国贸易政策是失败的，正不断损害美国经济的繁荣。

特朗普过渡团队当天在一份声明中表示，作为下一任美国贸易代表，莱蒂泽将与美国商务部和白宫国家贸易委员会展开紧密合作，逐步削减美国的贸易逆差，促进经济增长，巩固制造业根基，同时致力于把工作留在美国本土。

莱蒂泽3日称，接受特朗普的提名。他表示，他将竭力为美国工人创造更好的工作环境，并达成有利于全体美国人的贸易协定。

69岁的莱蒂泽曾在里根政府时期担任美国副贸易代表一职，曾参与过20多个国际性贸易谈判，曾代表美国参加过经合组织、关贸总协定（世贸组织前身）等机构的会谈。

此外，他还担任过美国会参议院金融委员会的幕僚长。

莱蒂泽以敢言著称，对自由贸易持怀疑态度，他主张对违反贸易规则的国家征收高额关税。

美国媒体分析认为，莱蒂泽上任后，“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）将被束之高阁，他将重新就北美自贸协定进行谈判。

美国贸易代表一职设立于1962年，是代表美国政府进行贸易谈判、解决贸易纠纷的高级别官员。这一职位的人选需要美国会参议院进行投票确认。