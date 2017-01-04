特朗普要求奥巴马停止转移关塔那摩狱囚

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普说，现任总统奥巴马应停止转移被关押在古巴关塔那摩监狱的囚犯。

特朗普3日在推特上写道，美国政府不应该继续从关塔那摩监狱“释放”囚犯。他表示，这些人极其危险，不应该允许他们重返战场。

美国白宫发言人欧内斯特当天在例行新闻发布会上证实，奥巴马计划在本月20日离任前宣布转移新一批早已通过安全背景审查的关塔那摩监狱囚犯。此前，关塔那摩监狱在押囚犯已有数批被转移至原籍国或第三国。

2002年1月，美军在古巴关塔那摩湾美国海军基地设立监狱，用以关押“911”后美军在全球反恐行动中抓获的嫌疑人。

美国政府认为这些嫌疑人不是战俘，而是美军在反恐军事行动中抓获的“非法战斗人员”，因此不享有《日内瓦公约》所规定的战俘权利。

该监狱位于海外，不受美国司法约束，因此成为一个法律盲区。自该监狱开设以来，其内部美军虐囚的新闻屡见报端。

据美国防部提供的数据显示，目前还有59名囚犯被关押在关塔那摩监狱。所有囚犯都在没有被起诉的情况下长期被关押。

奥巴马此前坦承，部分囚犯由于“过于危险”将无法转移至他国，必须由美方控制。但国会共和党人强烈反对将囚犯转移至美国本土，奥巴马在竞选时做出的关闭关塔那摩监狱的承诺基本已无实现可能。

特朗普在竞选期间曾多次表示，他将重新“填满”此前因美军虐囚丑闻而臭名远扬的关塔那摩监狱。