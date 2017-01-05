澳洲垂钓者失足坠海查实为GoPro

（联合早报网讯）澳大利亚一名年轻人独自出海钓鱼，钓到了一条马林鱼后，却为了抢救相机而搞到自己跌落海，在海里漂流了六小时才获救。

英国广播公司报道，早前媒体指这个名叫查普曼的青年是被一条力大无穷的马林鱼拖落水里，事实上并非如此。

这起事件发生在当地时间周二（3日），事发地点位于西澳西北角的埃克斯茅斯（Exmouth），该水域经常有鲨鱼出没。

据知，查普曼在岸外约55公里的水域成功钓起了一条马林鱼，还同这条大鱼一起合照。过后，他想收起GoPro相机却不小心让相机掉进海里，他为了抢救相机时而失足坠海。

另一艘船在下午1时30分发现查普曼的船上没人却全速航行，立刻向当局通报，并传召救援队，有多艘船只加入了搜救行动。

记录显示，查普曼最后一次用无线电通讯是在早上9时许，这意味着他已失踪了一段时间。六小时后，在多艘船只的合力搜寻下，终于找到了查普曼。

志愿海上救援队主管伊利斯表示，单独出海捕鱼风险很大，“要在茫茫大海中找他就像大海捞针一样，他十分幸运”。

查普曼获救后有失温现象，已送院接受治疗。

据西澳政府旅游网站介绍，西澳拥有超过2万公里的海岸线与多条河流，该地区是体验深海垂钓、大鱼垂钓或岸边垂钓的好去处。不过网站也提醒垂钓者必须穿上救生衣，以确保安全。

马林鱼属于旗鱼科，为大型海洋鱼类，一条马林鱼可重达400公斤以上，鱼体延长侧扁、壮硕有力。