英首相委任资深外交官出任驻欧盟大使

（联合早报网讯）英国首相府4日宣布，任命资深外交官蒂姆·巴罗（Tim Barrow）为英国驻欧盟大使，接替此前突然辞职的罗杰斯。

罗杰斯3日宣布辞职，并指责英国首相特雷莎·梅领导的政府思维混乱，缺乏多边谈判经验，迟迟不能设定与欧盟谈判的目标。

据中新社报道，罗杰斯曾表示，英国与欧盟的谈判可能长达10年，即使协议最终达成，也需要其他27个成员国的批准，失败机率很大。罗杰斯的观点受到一些英国国会议员的抨击，指责他是不识时务的悲观者。

罗杰斯辞职引发英国反对党和媒体对政府的批评，在舆论压力下，英国政府迅速任命新驻欧盟大使。新大使巴罗拥有30多年外交经验，曾担任英国驻俄罗斯大使，也曾在欧盟政治与安全委员会担任英国代表。

英国首相府发言人表示，巴罗是一位经验丰富而且强有力的谈判代表，拥有在布鲁塞尔为英国争取利益的丰富经验。他将把他的能量和创造力投入到新工作，与其他官员一起帮助英国成功脱离欧盟。

巴罗表示，他很荣幸在这个关键时刻被任命为英国驻欧盟大使，他将与英国脱欧事务部和英国驻欧盟代表处的同事合作，确保英国脱欧谈判的成功。

英国政府将于今年3月底之前启动《里斯本条约》第50条，正式向欧盟提交退出申请。按照欧盟法律，脱欧程序一旦启动，有关各方须在两年内完成谈判。