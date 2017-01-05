美联储：特朗普政策不确定性影响加息节奏

（联合早报网讯）美国联邦储备委员会4日公布的2016年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员认为美国当选总统特朗普的经济政策不确定性，将影响未来美联储的加息节奏。

据新华社报道，纪要显示，美联储官员在去年12月13日至14日的货币政策会议上讨论了特朗普上任后经济政策出台时间、规模和构成的重大不确定性，普遍认为现在判断哪些政策将得到落实以及这些政策将如何影响美国经济前景为时过早。

特朗普已明确表示，上任后将出台大规模减税和基础设施投资政策以刺激美国经济增长，但相关政策细节并不明朗，美国国会是否会全盘接受特朗普的经济政策方案也存在不确定性。

纪要显示，美联储官员强调，特朗普经济政策的不确定性使得美联储未来的政策沟通面临更多挑战。美联储官员同意根据美国经济形势的变化对货币政策进行调整，并警告美联储的实际加息节奏可能与目前预期不同。

美联储去年12月宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.5%至0.75%的水平，这是美联储时隔一年后再度加息。市场人士预计，特朗普的财政刺激政策将推升美国通胀压力，美联储可能会在2017年加快加息步伐以避免美国经济过热。

根据美联储上月发布的联邦基金利率预测中值，美联储官员预计2017年将加息3次。