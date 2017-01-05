美疾控中心疑隐瞒致命病毒实验室事故

（联合早报网讯）据《今日美国》4日报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）正面临国会听证会，政府将对其实施秘密制裁，因为该中心涉嫌对几十起实验室事故秘而不宣，其中一些涉及世界上最危险的细菌和病毒。

据中新社报道，《今日美国》称获得了大量实验室事件报告，CDC的科学家显然丢失了一盒被高度管制的致命流感标本，且发生过多起涉及病毒和细菌的潜在暴露事件。好几个事故报告涉及到安全设备故障。

近两年里，《今日美国》一直要求CDC公布实验室事故报告。不过，CDC最近提供的503页记录隐藏了许多细节，包括病毒和细菌的种类，以及事故的整体描述。

CDC通过一份简短的电子邮件声明说：“这些文件中描述的所有事故都没有导致CDC工作人员或公众生病。”该机构说事故涉及“库存差异”，问题已经得到解决，没有对任何人构成风险。

已公布的实验室事故中，最引人注目的是2014年，一个CDC实验室送至美国农业部相关部门的样本已被极度危险的H5N1禽流感病毒污染。另外，CDC在亚特兰大的一个实验室没有遵守既有的安全措施妥善消灭活炭疽杆菌样本，导致80多人可能无意中接触到炭疽杆菌。

同年，华盛顿特区附近政府机构实验室的储藏室中发现了本应在几十年前销毁的天花病毒。当年7月，美国疾控中心主任托马斯·弗里登在国会听证会上承认，美国联邦政府实验室存在系统性安全问题。