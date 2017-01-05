美加州聘前司法部长应对与新政府的冲突

（联合早报网讯）美国加州议会宣布，已聘请前美国司法部长霍尔德领衔法律顾问，应对特朗普就任总统后加州与联邦之间可能产生的法律冲突，包括气候变化和移民政策等。

中新社报道，加州参议院临时议长莱昂和众议院议长伦登4日联合发布了声明，两人都是民主党人。

声明表示，美国正处于历史性的关键时期，加州有责任捍卫选民和政策，捍卫多样化的加州，使得这个国家更伟大。

霍尔德将率领华盛顿特区的一个法律团队，应对特朗普上任后加州与联邦政府之间可能产生的法律冲突，包括气候变化、环保政策、民权、投票权和移民政策等。

霍尔德自2009年至2015年担任美国司法部长，他也是美国历史上首位非裔司法部长，目前是华盛顿特区一家律师事务所的合伙人。

霍尔德当天发布声明对此任命表示荣幸。他还说，他的团队将针对联邦法律的变化对加州居民和政策造成影响而做出应对。

自去年11月总统大选特朗普获胜后，加州政府就开始对这位新总统就任后将在气候变化、移民政策等领域做出改变表示关注。

一些民主党和共和党议员对聘请霍尔德提出异议。共和党参议员富勒质疑为何如此仓促，为何不用加州总检察长办公室而外聘。

刚宣誓就任美国联邦参议员的前加州检察长哈里斯（中文名贺锦丽）4日在社交网站推特上发文说，她在联邦参议院的首项工作就是联署一份议案，阻止特朗普政府将近75万名童年时期来美滞留至今的非法移民递解出境。