巴西去年370多囚犯非正常死亡

（联合早报网讯）据巴西门户网站G1统计，2016年巴西至少有376人在监狱内非正常死亡，其中大部分囚犯死于帮派冲突引发的暴乱。

2016年，塞阿拉州监狱中非正常死亡人数最多，达到50人。这些人主要来自同一座监狱，仅去年5月这所监狱犯人间的冲突就造成14人死亡。

伯南布哥州监狱共有43名囚犯非正常死亡，位居第二。去年7月该州卡鲁阿鲁市附近一所监狱的一系列骚乱造成6人死亡，很多囚室被烧毁。那所监狱容量为380人，但当时关押着1922名犯人。

去年巴西仅有圣埃斯皮里图州没有监狱内非正常死亡记录。该州司法厅长彭特斯说：“这是因为我们对监狱管理非常用心，管理方式也比较平和，在饮食、卫生、教育、宗教方面都非常注意，因此监狱中没有紧张的气氛。虽然我们这里的监狱也超员，但我们尽量加强管理，减少超员造成的危险性。”

新年伊始，亚马孙州阿尼西奥·若宾监狱发生因犯人不同派系间的冲突引发的暴乱，造成56人死亡。

塞阿拉州州长桑塔纳说：“国内所有监狱都存在基础设施陈旧、犯人过多等问题。去年我们对监狱进行了扩建，能够多容纳1000名犯人。此外我们还通过电子脚镣对一些犯人进行监控。”

他还说：“如果没有联邦法律的约束，没有全国联动，让各州自己面对挑战是很困难的。首先必须完全禁止监狱中手机的使用，否则早晚还会出现亚马孙州那样的情况。”