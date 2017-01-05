韩司法机关启动崔顺实之女引渡程序

（联合早报网讯）为将被丹麦警方临时逮捕的韩国总统亲信崔顺实之女郑维罗引渡回国，韩国司法机关于5日正式启动引渡程序。

据韩媒报道，韩国法务部5日表示，已根据相关程序向韩国外交部提交请求引渡郑维罗的申请书，并将其同时发送给丹麦检察机构。接到申请书的外交部将通过外交渠道将其迅速转达给丹麦司法当局，请求给予配合。

韩国法务部还称，“亲信门”独立检察组此前一天向法务部发送了要求引渡的申请书，法务部在完成材料翻译等工作后，当天最终发送了申请书。

申请书将通过韩国的外交邮袋被送达至丹麦，之后当地机构对此进行审核。若6日上午送达工作启动的话，申请书当地时间当天便可抵达。

此前，独立检察组组针对一直潜逃国外的郑维罗采取签发拘留证、发通缉令、请求国际刑警组织对其发出红色通缉令、作废她的护照等各种措施。之后当地时间1日凌晨，丹麦警方在位于奥尔堡市的一处住宅内将她拘留。

韩国法务部2日请求丹麦当地警方临时逮捕郑维罗，当地法院决定延长郑某的监禁时间至本月30日。尽管郑维罗对此表示不服提出上诉，但随即被法院驳回。

报道称，郑维罗将在看守所内接受丹麦检方的引渡调查。丹麦检方在收到引渡申请书后，最快于本月底之前决定是否引渡。与此同时，郑维罗护照已作废，不排除其被强制驱逐出境或主动回国的可能性。