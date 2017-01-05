大选将近？纳吉：今年会是有意思的一年

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉在今年首次内阁会议中，要求阁员必须竭尽全力兑现政府的承诺及解决民生课题，并称今年将会是“有意思的一年”，再度引发大选会提前举行的揣测。

《星报》引述一名内阁部长表示，纳吉周三在内阁会议中提起的第一件事，就是提醒部长们继续服务人民。

这名不愿具名的部长说：“我们受指示，必须深入基层，共同合作解决人民的问题，让人们见到及感受到我们是如何努力为他们服务。”

首相署部长阿都拉曼达兰就此事受询及纳吉是否曾暗示大选日期时指出，纳吉没有提及大选，只表示今年会是“有意思的一年”，并要求阁员落力工作。

马国国会五年一届，上一次大选是在2013年5月5日举行，因此本届国会最迟将在明年6月解散。也是巫统主席的纳吉曾在去年12月巫统全国代表大会上强调，第14届大选已迫在眉睫，巫统必须准备好打硬仗。

此外，人民公正党副主席拉菲兹坦言，如果现在就举行大选，在野阵营会因陷入三角战而令国阵更有胜算。

他今日在记者会上指出，若出现三角战，国阵的胜算将增加3%至5%。

不过他说，目前民众已清楚感受到经济不景气，因此，中间选民有逐渐倾向在野联盟希望联盟（希盟）的迹象。“只要今年5月前不举行大选，政治气候就可能转向希盟，抵销三角战的冲击。”