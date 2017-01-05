墨西哥大幅上调汽油价格引发民众抗议

（联合早报网讯）墨西哥政府近日大幅上调汽油价格引发的社会不满持续发酵。墨政府4日发布消息称，事态已发展为堵路和对加油站及店铺的劫掠。截至目前，共有约250人因此被捕。

今年1月1日起，墨西哥政府启动汽油定价市场化改革，汽油价格涨幅最高达20.1%，柴油价格涨幅约为16.5%。

此外，墨西哥政府还计划在今年3月终止油价补贴政策，让汽油价格逐步回归市场定价机制。

此次大幅调升油价引发墨西哥民众不满。连日来，国内多个城市发生抗议、封路和打砸抢事件。据墨西哥国家超市和百货公司协会统计数据，截至目前墨西哥中部地区有约79家商铺遭到抢劫，170家商店被迫停业。

墨西哥总统涅托4日发表讲话说，“理解大众的愤怒和不满”，政府提高油价也是“迫不得已”。

他表示，“如果不改革，人们将承受更大的痛苦”，但他会采取措施帮助那些受调价影响最大的群体。

墨内政部当天同时对媒体表说，墨西哥城和部分州发生的店铺劫掠事件由少数不法分子所为，这些违法行为与和平抗议没有任何关系，政府会采取措施保障普通民众和商铺的合法权益免遭侵害。

为扭转墨西哥石油生产颓势，涅托自2014年以来启动能源改革，允许私人和外国投资进入能源开发领域，打破墨西哥国家石油公司垄断，以提升行业竞争力，同时逐步放弃汽油价格国家定价机制，转由市场定价。