一年三起恐袭 逾七成德国人仍感到安全

（联合早报网讯）2016年一年内，德国发生了多达三起恐怖袭击，其国内安全形势愈发令外界关注。不过，周四（5日）公布的一项民调显示，超过七成（73%）德国人表示自己在本国仍“感到安全”。

中新社报道，2016年，经德国官方认定为恐怖袭击的事件包括：7月18日一阿富汗难民在维尔茨堡一火车上持斧头袭击香港游客，共造成5人受伤；7月24日，一叙利亚难民在安斯巴赫采取自杀式爆炸导致十余人死伤；12月19日，一突尼斯籍难民驾驶卡车撞入首都柏林圣诞市集，造成12死55伤，为德国近年来伤亡最惨重的一起恐袭。

除了上述三起恐袭，德国去年还发生了包括造成30余人死伤的慕尼黑枪击案、柏林医院枪杀案在内的一系列恶性袭击事件。

不过，尽管总理默克尔在新年致辞中已将“伊斯兰恐怖主义”列为德国当前的头号考验，5日公布的权威民调“德国趋势”却显示，对于“在德国感到安全还是不安全”的提问，仍有73%的受访德国人选择“安全”，选“不安全”的仅26%。

与其他各政党支持者存在鲜明对比的是，在安全感这一问题上，以反对接受难民、反伊斯兰、反对欧洲一体化等为主要诉求的极右翼色彩民粹政党“德国选择党”（AfD）有多达三分之二的支持者感到在德国已不再安全。

2017年是德国大选年，目前各政党已经开始紧锣密鼓地筹划选战。在投票倾向问题上，AfD仍维持去年在地方选举中“逆袭”的态势，以15%的支持率稳居最强势反对党。与此同时，联合执政的联盟党（基民盟/基社盟）支持率为37%，社民党为20%，仍在联合组阁门槛之上。

“德国趋势”民调由德国电视一台委托大型调查公司Infratest diamap开展，其受访对象是该国18岁以上具有选举权的公民。