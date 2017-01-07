特朗普：黑客攻击对大选没有影响

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普听取了美国情报部门就俄罗斯发动黑客攻击干预大选指称的全面汇报。

据BBC报道，在会议之后，特朗普表示，指称中的黑客攻击对美国大选没有影响。

然而特朗普指出，将会在就职之后的90天之内要求有关方面提交如何阻止黑客攻击的计划书。另外特朗普还表示，情报总监克拉珀、中情局长布雷南和联邦调查局局长科米的汇报具有"建设性"。

美国情报官员认为，俄罗斯是黑客攻击民主党电子邮件以削弱希拉莉·克林顿的幕后指使。特朗普在会议之后称，自己对于美国情报机构所做的工作和努力"极为尊重"。

但是声明中没有单独提及俄罗斯，"虽然俄罗斯、中国以及其它国家还有其它组织和个人都在试图攻击包括民主党全国委员会在内的我们政府机构、商业和一些组织的网络设施，但是这些对于大选的结果绝对没有产生任何影响。"

就在汇报前几个小时，特朗普把此指称形容为自己对手在制造"政治上莫须有的罪名"。

特朗普对《纽约时报》表示，多家美国机构之前曾经受到了黑客攻击，但是媒体关注程度却不及在大选期间的黑客指称。

自从获得大选胜利之后，特朗普对此就有关黑客指称进行质疑。

有关情报报告的解密版本将会在下周公布，但是美国媒体已经陆续在公布一些细节。