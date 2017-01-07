涉共谋在中国生产核物质 美籍华裔工程师认罪

（联合早报网讯）美国司法部说，涉嫌违反美国原子能法，密谋在中国大陆生产“特殊核子物质”的华裔美籍核子工程师何艾伦（Allen Ho，或何则雄Szuhsiung Ho，皆为音译），今天认罪。

何艾伦是归化的美国公民，他和中国广核集团（CGNPC），去年4月被控共谋罪遭到起诉。

据路透社报道，美司法部说，何艾伦为“阴谋违反原子能法（Atomic Energy Act），在未得到美国能源部的必要授权下，非法进行或参与在美国以外地区生产或开发特殊核子物质”。

司法部一名官员说，何艾伦和已在2015年对同一指控认罪的同伙桂庆宁（Ching Ning Guey，音译），是美国当局第一次以违反1946年原子能法起诉的2人。原子能法是冷战时期的法令，目的在防止核子扩散。

司法部的声明说，何艾伦一直担任中国广核集团顾问，同时在美国德拉瓦州拥有一家名为国际能源科技公司（Energy Technology International）的企业。

声明说，何艾伦曾协助中国广核集团和美国核工程师牵线，以便更快速设计和制造核子反应炉的零组件。

这项声明说，何艾伦从美国民用核子产业寻找、引进和执行与美国专家的合约，这些专家为中国广核集团提供开发和制造特殊核子物质的技术协助。

司法部说，何艾伦和中国广核集团也为美国专家提供到中国大陆的免费旅行，以交换他们的服务。

美国对特殊核子物质的定义为钸、铀233或铀233和铀235的同位素。