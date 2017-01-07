马国加装自动执法系统摄影机

（联合早报网讯）马来西亚交通部表示，当局将在最近发生长巴死亡车祸的巴莪等全国七个车祸黑区，装置自动执法系统（AES）摄影机。陆路交通局也将落实扣分制，希望遏制居高不下的车祸伤亡率。

交通部长廖中莱告诉《星洲日报》，交通部如果接获要求，也将逐步在全马其他地点增设AES摄影机。他说，一些非政府组织、大道公司及地方政府都要求交通部在特定地点增设新的AES摄影机，例如在车祸频仍交通枢纽的交通灯处。

他强调：“交通部是在地方政府、非政府组织或人民要求时，才会装置AES摄影机而非自行随意装置这些摄影机。”

廖中莱表示，AES落实至今未曾取消，现有14个地点的摄影机仍继续操作，并将根据要求增加其数量。但他否认社交媒体上流传的消息，指交通部将在全国的交通灯装置逾200架AES摄影机。

马国政府2012年底在全国装设AES后，引起民众极力反对。他们指政府把交警执法权外包给两家私人公司，这肥了朋党却苦了人民。当局截至去年8月25日，已缴付超过6000万令吉（约1930万新元）服务费给两家提供该系统的公司。 总检察署也曾质疑AES的执法权，并宣布“暂时冻结”该系统2012年12月8日起在14个地区发出的传票。