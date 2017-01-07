Google首页纪念国际标准时间之父冥诞

（联合早报网讯）谷歌首页今天以最新涂鸦纪念国际标准时间发明人佛莱明（Sandford Fleming）190岁冥诞。

中央社报道，佛莱明为一位多产的设计师，1827年生于苏格兰，当时各地区是以太阳时间为标准来计算时间。

1876年，佛莱明到了爱尔兰，因火车时刻表印错时间，使他错过班车，但这件事却给了他灵感，有了发明标准时间的想法。

佛莱明1879年2月8日向加拿大皇家学院提出创制全球标准时间的构想。

佛莱明提议将全球分成24个时区，从格林威治子午线（Greenwich Meridian）开始，每隔15度经度划分为一个时区。此前，格林威治标准时间1847年已在英国使用。

他的提案促使国际子午线会议（International Meridian Conference）在1884年召开，当时有25国出席，佛莱明的国际标准时间制最终获得採用。

佛莱明14岁成为测量员学徒，18岁随哥哥移民到加拿大。他在1849年成立加拿大皇家学院。

佛莱明的其他著名事迹还包括协助兴建洲际铁路、担任加拿大太平洋铁路首席工程师，以及设计加拿大第一张邮票。

佛莱明1897年获英国维多利亚女王封为爵士。1915年7月22日在他女儿家中逝世，享年88岁。