特朗普团队：不会与蔡英文会面

（联合早报网讯）美国当选总统特朗普的权力过渡团队说，在台湾总统蔡英文出访过境美国期间，特朗普及其团队成员都不会与蔡会面。

据BBC报道，蔡英文星期六（1月7日）从台湾桃园机场启程，现已抵达美国休斯敦。同日，特朗普团队发言人杰西卡·迪托（Jessica Ditto）向美联社证实，在蔡英文过境期间，特朗普将不会与她会面，特朗普团队的成员也不会。

但是，中国政府仍将对蔡英文在美国的行程高度关注，因为北京担心特朗普团队将进一步与台湾官方接触。

蔡英文9天访问行程的目的地是和台湾有外交关系的中美洲四国，但北京高度怀疑蔡英文此行两次过境美国的安排。蔡英文将在出访途中过境休斯敦，并在下周回程途中过境旧金山。

中国外交部呼吁美国不要允许蔡英文过境，"不要向'台独'势力发出任何错误信号"。

蔡英文周六启程时在机场表示，这也是她就职以来第二次出访，目的是让台湾走向国际舞台，向国际社会展现"台湾是有能力、有责任感的合作伙伴"。

蔡英文去年12月和美国当选总统特朗普的直接通话让这次出访显得格外受人关注。台湾海峡的紧张态势正在加剧。

蔡英文和特朗普通话之后，北京增加了在台湾周边的军事演习活动。目前还有预测称中国唯一的航母"辽宁号"将在蔡英文访问期间穿过台湾海峡。

这些演习被视为中国和美国以及台湾关系恶化的标志。

在上周被记者问到过境美国会不会和特朗普团队成员会面时，蔡英文回答说，"过境只是过境。"

特朗普本人似乎也对会见蔡英文保持谨慎。他表示，在一月底正式入主白宫前会见任何人"都有些不合适"。

台湾总统办公室拒绝提供蔡英文过境美国期间的行程细节。

除了敏感的中美台关系外，蔡英文此访的中美洲四国——洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉以及厄瓜多尔是目前还和台湾保持正式外交关系的为数不多的盟友。在非洲小国圣多美和普林西比上月宣布和台湾断交之后，台湾的邦交国数量已减少到21个。

台湾最著名的盟友梵蒂冈正在和北京改善关系。

台湾国防部长拒绝回应中国航母"辽宁号"是否会在第一次太平洋之旅回程途中穿越台湾海峡的提问。但国防部发言人陈中吉称，军方正在"全方位跟踪监视"辽宁号的位置。