投韩朝鲜公使太永浩：愿访美介绍朝鲜真实情况

（联合早报网讯）2016年投奔韩国的朝鲜驻英国大使馆前公使太永浩8日接受韩联社记者专访时表示，若向美国政府介绍朝鲜核开发的真正意图有助于美国树立合理的、准确的对朝政策，愿访问美国，向美国国民和政策决策人介绍朝鲜真实情况。

据韩联社报道，太永浩去年12月27日在韩国中央政府首尔办公大楼同统一部跑口记者座谈时表示，只要金正恩在位，就算给朝鲜1万亿美元、甚至是10万亿美元，朝鲜也不会放弃核武。当时太永浩说，他愿为阻止韩半岛核惨剧，积极开展对外活动。

太永浩强调，当前最重要的是维持稳固的韩美同盟。他说，2017年韩半岛局势充满不确定性，特朗普就职后美国会采取何种对朝政策还不确定。要想稳定半岛局势，韩国自己要成为可预测的国家，只有这样周边国家才能预测朝鲜做出行动时韩国将采取的应对方案，并树立对策。目前，韩国自己就是一个难以预测的国家。他还说，当今的大韩民国具有可自主决定民族命运的能力和经济实力，强调在解决韩半岛问题上韩国应发挥主导作用。

太永浩就金正恩在今年的新年贺词上称朝鲜洲际弹道导弹试射已进入收尾阶段评价称，朝鲜中程弹道导弹（舞水端导弹）开发已经结束，现在剩下可打击美国本土的洲际弹道导弹，这给韩美两国就如何应对留下了作业。

就“朝鲜以何时完成洲际弹道导弹开发为目标”的提问，他回答，朝鲜计划利用2017年年末、2018年年初出韩美两国进行大选等政治转折期完成可打击美国本土的导弹开发和获取核弹头小型化技术。洲际弹道导弹的开发目标也在2017年末和2018年初，主要是瞄准美国，韩国已在可射范围内，朝鲜现在想展示对美国的攻击能力。

他还就金正恩在新年贺词中自我批评表示，这是朝鲜内部情况十分糟糕的一个旁证，是金正恩转嫁对当前经济状况的责任。他说，金正恩把目前的难关和居民的不安归咎于干部阶层，使处决干部合理化。