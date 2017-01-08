研究显示：无糖饮料喝多了减肥不成反伤身

（联合早报网讯）健怡可乐、无糖绿茶、无糖杏仁露……不少饮料厂商推出各式各样的无糖饮料，这些标榜无糖的甜味饮料真的既能满足口味又能满足减肥人群需求吗？

据澎湃新闻引述英国《每日邮报》报道，一项来自英国的最新研究显示，喝无糖饮料能减肥的说法根本无科学依据，仅仅是饮料生产厂商的广告噱头而已。喝无糖饮料并不能起到减肥的作用，相反，过量饮用会影响身体健康。

该项研究负责人、英国帝国理工学院公共卫生学院教授克里斯托弗·米莱（Christopher Millett）称：“人们普遍认为无糖饮料要比普通含糖饮料健康，并且有助于减肥，然而，这仅仅是广告噱头，根本没有确切的科学依据证明无糖饮料更健康。”

此外，克里斯托弗·米莱表示，喝无糖饮料并不比普通含糖饮料对身体健康更有益处，“无糖饮料不仅无法对抗肥胖，更无法抵挡Ⅱ型糖尿病。”研究结果显示，一天饮用两杯及以上甜味饮料的志愿者，罹患Ⅱ型糖尿病的风险是不喝饮料志愿者的2.4倍。甜味饮料包括含糖饮料和添加人工甜味剂的饮料，后者包括无糖可乐和无糖香甜酒等。一天喝下5杯甚至更多无糖饮料的志愿者，罹患Ⅱ型糖尿病的风险增为4.5倍。

研究人员进一步计算发现，每天喝一杯200毫升含糖汽水，罹患Ⅱ型糖尿病风险增加21%，而每天一杯无糖汽水，患病风险增加18%。研究人员认为，无糖饮料可能刺激食欲，让人更渴望高糖食物，与减肥的初衷背道而驰；此外，人工甜味剂可能引起脂肪组织内部和肠道细菌的化学反应，令机体的葡萄糖耐受性变差，引发Ⅱ型糖尿病。

研究人员称，此前有些所谓的“研究报告”声称无糖饮料能减肥，其背后的赞助者正是生产无糖饮料的厂商。参与该项研究的巴西佩洛塔斯联邦大学的玛利亚·卡洛琳娜·博尔赫斯（Maria Carolina Borges）博士表示：“添加了人工甜味剂的无糖饮料，并无确凿科学依据显示其对健康有益。而此前由食品公司或者饮料生产商资助所做的报告号称喝无糖饮料能有助于减肥，显然有失公允，这是需要人们引起重视的。”

此外，大批量生产无糖饮料也会对环境产生负面影响。生产半升无糖饮料需要至少300升的水。英国著名营养学家、牛津大学的苏珊 杰布（Susan Jebb）教授认为：“如果要控制体重，喝白开水肯定是最佳选择，既健康又环保。但是对于长期依赖于喝饮料的人群而言，一下子完全戒掉饮料是很艰难的。”