葡萄牙现代民主之父苏亚雷斯病逝　终年92岁

（联合早报网讯）葡萄牙前总统苏亚雷斯周六病逝，终年92岁，葡萄牙政府宣布全国哀悼3天，并会于周二举行国葬。苏亚雷斯因协助葡萄牙由独裁走向议会民主制，并带领葡萄牙加入欧盟，而被喻为葡萄牙现代民主之父。

据星岛日报报道，苏亚雷斯近年身体欠佳，于上月13日因为呼吸系统疾病，入住首都里斯本的医院，初时情况有轻微改善，但之后病情急转直下，一直昏迷，延至周六离世。院方没有公布他的确切死因，但亲友指他自从2013年以来，身体经常出毛病，一直未能完全康复。到2015年其妻子去世后，他的病情便进一步恶化。

苏亚雷斯传出死讯后，正在印度进行国事访问的葡萄牙社会党总理科斯塔说：“苏亚雷斯去世，令我国现代历史上失去一位不能替代的人物。”葡萄牙从今以后应为其“不朽的遗产”而奋斗。

苏亚雷斯年青时是律师，一直积极参与政治，并曾经于军方独裁者萨拉查掌权期间，入狱12次，之后流亡国外。

葡萄牙1974年爆发“康乃馨革命”，军人政权被推翻，苏亚雷斯也结束流亡，参与建设民主政府，深受民众爱戴。他1976年当选总理，1986年当选总统，之后成功连任，直至1996年卸任。

在两次总统任期中，苏亚雷斯通过农业改革以及财政紧缩等政策，率领葡萄牙通向加入欧共体之路。