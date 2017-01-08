投资乐高玩具 回报比股市高

（联合早报网讯）乐高积木已经远远不只是孩子们的玩具那么简单——在过去5年中，这些积木带来的投资回报率比股市要高。

欧洲时报报道，5年前，如果你在富时全股（FTSE All Share）投了一笔钱，如今这笔钱可能已经涨了64%。不过，根据乐高投资网站BrickPicker.com的数据，在同一时期里，一套乐高玩具的价值却可能涨了600%，更早之前的乐高套装甚至涨得更多。

在BrickPicker的列表中，近年来价格增幅最大的是“崇礼门”玩具套装，它的原型是韩国首尔一座建于14世纪的东方式建筑。2012年以来，该套装的价格已经涨了604%——从29.99英镑（约53新元）涨到了181.14英镑。

2011年之前生产的乐高玩具套装，增值的幅度更大。1980年《星球大战：帝国反击战》里出现过的“反抗军雪地战机”玩具2003年的上市价是129.99美元（约187新元），现在已经涨价到1521.40美元。

BrickPicker网站的创始人杰夫·马西奥洛斯基（Jeff Maciorowski）说，升值潜力最高的乐高玩具是那些在未来仍然会有很大市场需求的套装。一般来说，它们是乐高和流行电影的合作款，比如星球大战系列；或是以某个知名地标建筑为原型，比如自由女神像套装或泰姬陵套装。