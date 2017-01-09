抗议韩设慰安妇少女像 日驻韩大使今回国

（联合早报网讯）韩国外交消息人士透露，日本驻韩国大使长岭安政和日本驻釜山总领事森本康敬今天（9日）启程回国。这是日本政府为抗议韩国民团在日本驻釜山总领事馆前设立慰安妇少女像而采取的措施之一。

韩联社报道，森本康敬已于今天早上启程回国，长岭安政将于中午离开韩国。有观察认为，虽然韩日围绕慰安妇少女像的矛盾日益激化，但鉴于日本政府仍然认为需持续发展韩日关系以及落实《韩日慰安妇问题协议》，因此日本驻韩大使的离岗时间不会很长。

韩国外交部长官尹炳世6日在首尔外交部大楼与日本驻韩大使长岭安政进行面谈时，双方重申切实落实《韩日慰安妇问题协议》的原有立场，并一致同意基于两国政府互信持续发展两国关系。

本月6日，为抗议韩国民间团体在日本驻釜山总领馆前设立慰安妇铜像，日本政府宣布临时召回日本驻韩大使和日本驻釜山总领事。日本还宣布叫停韩日有关货币互换的磋商，推迟韩日高层经济对话等。

2005年，韩日围绕独岛主权矛盾升级时，日本政府曾临时召回时任日本驻韩大使高野纪元。2012年，韩国时任总统李明博访问独岛导致韩日两国关系恶化，之后日本政府临时召回时任日本驻韩大使武藤正敏以示抗议。高野纪元和武藤正敏均在12天后返韩。