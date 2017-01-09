宝马汽车称“绝对”将在墨西哥建新工厂

（联合早报网讯）宝马汽车（BMW） 对英国广播公司（BBC）表示，尽管美国候任总统特朗普对进口汽车怀有敌意，但宝马汽车“绝对”将在墨西哥建新工厂。

特朗普此前严厉批评美国汽车制造商将生产线建在成本更低的国家而非美国，并威胁将对进入美国市场的墨西哥产汽车征收“边境税”。

宝马汽车计划在墨西哥投资10亿美元（约14亿新元）建新工厂，而其他汽车公司则计划在美国投资或将汽车生产线搬回美国。

宝马汽车销售及市场推广主管罗伯逊对BBC表示，宝马汽车“绝对”会在墨西哥的圣路易斯波托西新建工厂，并在那里生产宝马3系列车型，然后在整个北美销售。

他补充说，宝马汽车还将在南卡罗莱纳州投资10亿美元建厂。他还说，在价值方面，美国是宝马汽车最大的汽车出口商。

他说：“是的，我们正在墨西哥建厂。 是的，我们去年在巴西建了一家工厂。 是的，随着我们的产能增加，我们也在世界其他地方建设工厂， 但这是战略制造方向的一个组成部分，这是正常的。”

飞雅特克莱斯勒汽车（Fiat Chrysler）星期日宣布，将在美国生产三种新的吉普车型。

飞雅特克莱斯勒汽车还将把Ram重型卡车的生产线从墨西哥搬回美国。

特朗普上周抨击了美国通用汽车在墨西哥生产汽车然后在美国销售的举动。

特朗普在推特中说：“通用汽车在墨西哥制造科鲁兹汽车，然后将它们免税运过边境送至美国经销商。”

特朗普还在推特上称，如果丰田坚持把生产科罗拉车型的新厂建在美国边境南部的墨西哥城市下加州，而这些车型未来主要市场又在美国的话，这家日本公司将面临巨额边境税。