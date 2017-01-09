澳卫生部长停职接受滥用公费旅行调查

（联合早报网讯）澳大利亚卫生和体育部长苏珊·利今天（9日）宣布暂时下台，接受政府调查她利用纳税人的钱支付自己到黄金海岸的私人行程。

新华社报道，澳大利亚媒体上周曝出苏珊·利（Sussan Ley）使用纳税人的钱在黄金海岸购买了价值80万澳元的（约84万新元）公寓，并在2013年至2015年间多次以公费到黄金海岸旅行。

苏珊·利今天召开记者发布会表示，自己的旅行都在议会休会期出行，并不是公务出差，但是有媒体指出她的出行都是以部长公务出差名义的私人旅行。

虽然苏珊·利强调自己没有违反任何规章和隐瞒任何事实，但她接受政府对其账务方面的调查，并暂时卸下她的部长职务。

她说：“与总理商讨后，我决定暂时卸下自己的职务，并接受对我旅行费用的调查。”

苏珊·利还表示，她已经返还其中两次在黄金海岸的住宿和机票报销费用。

澳洲总理特恩布尔过后发表声明，表示期望自己的部长在使用公务资金要有高标准的要求。

他说：“总理内阁秘书将调查这件事，苏珊·利表示将全力协助政府的调查和要求……我希望各个部长的行为在各个方面尤其是在公务费用方面，对自己要有高标准的要求。”

特恩布尔也任命阿瑟·西诺迪诺斯暂时代替苏珊·利的部长职务。