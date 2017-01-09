最新研究告诉你 为何越胖越不想动

（联合早报网讯）越胖的人越不爱动？最新研究显示，这可能是因为肥胖改变了大脑，降低了肥胖人士的运动兴趣。

新华社报道，美国国家卫生研究院等机构的研究人员将一些小鼠分为两组，其中一组吃高脂肪含量食物而成为“肥胖组”，另一组为进行正常喂食的对照组。18个星期后，肥胖组小鼠的体重与对照组小鼠相比几乎翻倍，且肥胖小鼠移动的距离只有对照组的70%左右。

研究员的进一步分析显示，肥胖小鼠大脑里一种名为D2R的受体功能受损，而这种受体在神经系统传递运动信号的过程中起着重要作用。研究人员认为这就是肥胖让小鼠不爱运动的原因。

为验证这个机制，研究人员还做了两项实验。一方面，对于体重正常的小鼠，人为使其大脑中D2R受体的功能受损，结果这些小鼠果然也变得不爱运动了；另一方面，对于那些D2R受体功能已经受损的肥胖小鼠，想办法用其他物质代替D2R受体传递信号的功能，结果这些肥胖小鼠的运动程度又显著上升了。

食物引起的肥胖能导致D2R受体的功能受损，那么反过来，D2R受损是否会导致小鼠更容易发胖呢？研究人员也对此也进行了研究分析。

他们先破坏正常小鼠的D2R受体，然后给这些小鼠和正常小鼠都喂食高脂肪食物。结果显示，D2R受体受损的小鼠虽然变得不爱运动，但在进食高脂肪食物后所摄入和消耗的能量和正常小鼠没有明显差异，两组小鼠体重的增长曲线没有显著差异。研究人员因此认为，肥胖是导致不爱动的原因，而不爱动并不一定就会导致肥胖。

研究人员说，对于肥胖与运动之间的因果关系，还需要更多研究。但无论如何，此前已有大量研究显示，肥胖会带来多方面问题，而运动有很多健康好处，所以人们还是要尽量多动，避免长胖。