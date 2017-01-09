法国对大选面临网攻威胁保持警惕

（联合早报网讯） 法国国防部长勒德里昂9日在媒体上呼吁，对法国大选面临的网络攻击或黑客入侵的潜在风险应保持“最大警惕”。

勒德里昂在《星期天报》8日刊登的一篇采访中表示，截至目前，根据法国国家信息安全局所做的分析，尚未发现针对2017年法国总统选举的破坏行动的迹象。

但勒德里昂强调，这并不意味着类似试图干扰美国选举的事件不会在法国发生。因此，他呼吁法国人应对此保持“最大警惕”。

日前，美国政府指责俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举，导致两国外交关系趋于紧张。美国已驱逐35名俄罗斯外交官，并对俄罗斯情报机构实施制裁。

勒德里昂警告，在遭到网络攻击的情况下，法国将保留采取一切法方认为恰当的反制措施的权利，使用网络部队或常规武力将取决于所受攻击的后果。

勒德里昂还透露，法国当前面临的网络攻击威胁相当严重，法国军方也是如此。

法国网络安全部门去年共阻止了2.4万起外部攻击，包括试图破坏国防部形象、窃取信息，甚至入侵军方无人机系统的行动。

此前，法国国防部已宣布建立一个由三军总参谋长直接领导的“网络作战指挥部”，以应对日益增加的网络攻击威胁。国防部希望，在2019年之前建立一支2600人规模的“数字化作战部队”。