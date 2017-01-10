特朗普晤马云讨论阿里助美企业进军中国

（联合早报网讯）美国当选总统特朗普周一（9日）在纽约特朗普大厦同著名中国企业家马云会晤，两人讨论了贸易合作问题。

英国广播公司报道，特朗普团队表示，特朗普和马云的谈话涉及马云的电子商务公司阿里巴巴如何让美国的小企业向中国和亚洲销售产品，从而为美国创造100万个就业机会的问题。

此前没有出任过任何公职的特朗普将在1月20日宣誓就任美国总统，他在竞选活动中曾把创造就业机会当成自己的关键承诺。

特朗普在星期一会见马云之后对记者们说：“我们进行了一次非常好的会面。”

他称赞马云是一位“伟大的企业家，是世界上最好的（企业家）之一。”

他还说，马云热爱美国，也热爱中国。“马云和我要干一些大事。小企业，是吗？”

马云则表示，他和特朗普进行了一次“建设性”的会晤，重点集中在小企业和美国的农产品方面。

他说：“我们讨论了帮助美国小企业通过阿里巴巴平台向中国和亚洲出售产品的问题。”

特朗普曾在此前对中国表现出强硬立场，威胁要对中国产品征收45%的关税，并指责中国这个世界第二大经济通过操纵货币和非法补贴来欺诈美国。

不过马云在会见特朗普后表示，他和特朗普同意，应该加强中美关系，建立更友好的中美关系。

他说，讨论双方关系和贸易问题的大门是敞开的。他还赞扬特朗普“非常聪明”，在倾听意见时“思想非常开放”。