印度考虑向越南出售国产地对空导弹

（联合早报网讯）印度正在与越南积极磋商，商讨向越方出售国产阿卡什（Akash）地对空导弹系统。

美国之音引述《印度时报》周一（9日）的报道说，越南对这起军售表现出“浓厚兴趣”，并要求印度提供技术转让，进行合作生产，不过印度认为这应当是一个渐进过程。阿卡什导弹系统射程25公里，可拦截敌方飞机、直升机和无人机。

该报道说，印度与越南增进军事合作是对北京一些做法的回应：北京继续阻挠印度加入核供应集团，又阻止将巴基斯坦激进组织“穆罕默德大军”的头目列入联合国恐怖主义黑名单，而且还在印度洋地区加大中国海军的活动。报道称，印度正在扩大与越南和日本的战略与军事联系。

《印度时报》说，印度此前还提出向越南出售布拉莫斯（BrahMos）超音速巡航导弹和Varunastra反潜艇鱼雷。

此外，印度方面还将从今年开始为越南培训苏霍伊-30MKI（Sukhoi-30MKI）战斗机驾驶员。过去三年来，印度曾帮助越南培训驾驶基洛级潜艇（Kilo-class submarines）的人员。

这则报道引述印度防长帕里卡的话说，越南是印度的“亲密伙伴”，两国正在商讨多个项目，以进一步促进双边防务合作，内容涵盖升级越南的军备，以及为越南培训驾驶战斗机和潜艇的人员。

一位消息人士对《印度时报》表示，对话正在进行当中，印度向越南出售阿卡什地对空导弹系统相对容易，因为这个系统的96%为本土生产，但是布拉莫斯导弹的销售或技术转让则较为复杂，因为这种射程为290公里的导弹由印度-俄罗斯合资企业生产，其中60%的部分从俄罗斯进口。