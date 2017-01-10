丰田：未来五年在美国投资100亿美元

（联合早报网讯）日本丰田汽车（Toyota）美公司执行长伦茨（Jim Lentz）周一（9日）表示，该公司计划未来五年在美国投资100亿美元（约143亿新元）。这与过去五年的投资规模持平，以满足需求并进行工厂改造以生产更多节油车型。

丰田感受到来自美国候任总统特朗普的压力，因该公司在2015年宣布，计划将卡罗拉（Corolla）汽车的生产从加拿大转到墨西哥。

路透社报道，伦茨在底特律汽车展上受访时表示，投资决定并非是回应特朗普近期的推特评论，而是公司在美国投资的商业策略之一。丰田在美国的八个州建有10座工厂。

伦茨说，在2015年宣布新建墨西哥工厂之前，这项计划筹划了大约两年。他称，这些都是长期性的决定。

伦茨表示，他尚未与特朗普会面。

丰田的100亿美元投资计划包括：正在得州建立的新北美地区总部，以及对工厂进行重大改进。

伦茨称，丰田计划未来五年扩大一些美国工厂的产能，但未说明此举是否会增加就业岗位。他说，丰田过去五年在美国增加了逾5000个工作岗位。该公司目前在美国的员工总数约为4万人。

伦茨表示，“每个人”都认同特朗普提振美国制造业和扩大就业的目标，部分原因是“这帮助我们销售更多汽车”。

他说：“我们必须要把自己当成一个全球性企业来经营……我必须确保我们具备竞争力。”

伦茨表示，丰田致力于提醒华盛顿的决策者，注意到该公司在美国拥有大量制造业务。