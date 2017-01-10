美研究称电子游戏有助治疗抑郁症

（联合早报网讯）除了能打发时间，电子游戏或许还有其他用处。在两项最新研究中，美国研究人员尝试利用一种视频游戏程序治疗抑郁症，取得不错效果。这种游戏疗法把目标对准与抑郁症有关的潜在认知问题，而非仅是控制症状。

据新华社报道，这两项研究均由美国华盛顿大学与加利福尼亚大学旧金山分校研究人员合作完成。

在第一项研究中，研究人员把22名老年抑郁症患者随机分成两组，一组利用名为“项目：EVO”的应用程序进行治疗，另一组接受抑郁症常规疗法。

“项目：EVO”是一款基于手机、平板电脑等移动设备的视频游戏应用程序，旨在通过电子游戏界面在神经层面提高使用者注意力等认知能力。按要求，接受这一疗法的患者每周玩这种游戏5次，每次20分钟。许多患者实际上玩游戏超过这一时间要求。

老年抑郁症患者通常年龄在60岁以上，症状表现为对个人目标提不起精神、因过于焦虑而难以集中注意力等。研究人员日前在美国在线杂志《抑郁症与焦虑症》上报告说，经过四周试验，接受电子游戏疗法的患者在包括注意力在内的特定认知能力改善方面明显好于接受常规疗法的患者；而对于情绪及自我报告功能等方面的改善，两种疗法效果接近。

研究人员据此认为，可提高认知能力的电子游戏或许是干预老年抑郁症的有效方法。论文第一作者安格拉说：“尽管‘项目：EVO’不是专为治疗抑郁症设计，但我们假设，通过有针对性治疗提高认知能力会产生改善抑郁症症状的效果，迄今的试验结果非常乐观。”

在第二项研究中，研究人员把600余名美国中度或轻度抑郁症患者随机分成三组，接受三种不同的移动应用程序干预疗法，它们分别是“项目：EVO”，提供常规疗法信息的移动应用程序以及作为对照程序、仅提供普通健康建议的移动应用程序。

研究人员在美国在线刊物《医学互联网研究杂志》上报告说，轻度抑郁症患者接受三种应用程序干预后症状都有所改善；中度抑郁症患者接受前两种应用程序干预后，症状改善程度大于接受对照程序干预的患者。

这篇论文第一作者阿雷安说，这表明，“项目：EVO”这类的游戏程序有潜质为那些没条件接受常规疗法的抑郁症患者提供治疗。但她强调，这类用于治疗的应用程序必须在临床医师指导下使用。