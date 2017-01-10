美报告为奥巴马中美贸易政策辩护

（联合早报网讯）美国奥巴马政府在新总统特朗普上台前发布的最后一份年度贸易报告，对白宫处理涉华贸易争端的方式进行了辩护，并称白宫过去几年成功促使中国开放市场。

美国贸易代表办公室（USTR）在提交给国会的年度报告中指出，虽然中美之间仍然存在“严重贸易扭曲”，美国与中国就贸易争端持续进行的对话获得世贸组织的支持，对美国公司产生了效果。

该报告称，中国是美国出口商品的第二大市场，2001年中国加入世界贸易组织后，美国对华出口增长了505%，2015年出口总额达到1160亿美元（约1660亿新元）。其中，服务贸易出口达到480亿美元，比2001年增长802%。

在中国加入世贸组织后，美国通过世贸组织发起了20起针对中国的贸易争端调查，是其他世贸组织成员国的两倍多。

不过，奥巴马政府一直反复强调自己使用的贸易手段成功促使中国开放了市场。

USTR的报告承认，美国需要在对华贸易政策方面进行更多改进。报告称，现在的中国领导层没有遵守进一步开放市场的承诺。

该报告称：“中美贸易以及投资领域的很多问题源头是中国政府的干预政策……这些政策以及中国庞大的国有企业成为持续产生贸易扭曲的原因，也不可避免地引发贸易摩擦。”

USTR表示，如果中国想要成功解决国内经济面临的挑战，就应该在更大程度上允许市场力量运行，同时改变政府机构在经济发展中扮演的角色。