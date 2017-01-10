韩国国会考虑下调投票年龄

（联合早报网讯）韩国国会正在推动修改选举权年龄，把最低投票年龄从目前的19岁降至18岁。

新华社引述韩国媒体今天（10日）的报道说，韩国执政党和在野党议员在国会安全和公共管理委员会附属委员会的讨论中，一致通过一项关于下调选举权年龄的动议草案。这一草案还要经安全和公共管理委员会进一步修订以及国会司法委员会审议，最终提交国会全体会议进行表决。

下调选举权年龄的提议最初由在野党议员提出，一度引发朝野激烈争论。分析人士认为，由于执政党新国家党等保守派政党态度有所转变，该动议在国会获得通过的可能性有所增加。

按照原计划，韩国将在今年12月举行总统选举，但受国会通过总统弹劾案的影响，有可能提前举行大选。如果把投票年龄降低至18岁，据估算可增加数万名选民。鉴于最终选情可能会比较胶着，新增选民或对最终结果产生重要影响。

分析人士认为，年轻选民增加通常来讲对左翼政党有利，因此保守派政党最初反对修改投票年龄。不过，改组高层之后的新国家党以及原执政党“非朴派”议员正在筹建的新党，都在着力向民众表明其革新意图，因此保守派政党也在逐渐软化之前的反对态度。

去年12月9日，韩国国会通过针对总统朴槿惠的弹劾案，宪法法院按相关程序须在180天内做出最终裁决。按照规定，如果宪法法院裁定弹劾成立，韩国要在60天内举行大选。