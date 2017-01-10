朴槿惠：“世越号”事故当天在官邸工作

（联合早报网讯）韩国总统朴槿惠的律师团10日在总统弹劾案庭审上向宪法法院提交答辩状，交代了2014年4月16日“世越号”沉船事故当天朴槿惠的7小时行踪。在答辩状中，朴槿惠称因身体状况不佳，当天留在官邸工作。

韩联社报道，律师团说，朴槿惠第一次接到沉船事故报告是在当天上午10时许，由青瓦台国家安保室汇报。

上午10时15分，朴槿惠给时任国家安保室室长金章洙打电话要求其了解事故情况，10时22分再次致电金章洙下令搜救全部遇险人员，但律师团没有拿出证据证明朴槿惠和金章洙当时通电话沟通。

律师团还主张，朴槿惠事发当天整个上午都在接受沉船事故搜救情况的相关报告，并接受时任青瓦台总统秘书室第二附属秘书安峰根的当面汇报。

午饭后，朴槿惠还接受时任青瓦台总统秘书室附属秘书郑虎成的当面报告，下午2时50分许得知大部分乘客获救的消息不属实，下午3时许表示要访问中央灾难安全对策本部。

下午3时35分许，朴槿惠花20分钟的时间整理了头发，5时15分许访问中央灾难安全对策本部。

回到青瓦台后，朴槿惠继续接受报告，晚上11时30分许决定亲自访问事发地点——珍岛彭木港。

律师团还表示，当时朴槿惠不时接受报告并下达指示，在此过程中出现有关机关的报告不符合事实的情况，加上部分媒体误报灾情，导致全国陷入一片混乱，而朴槿惠为指挥搜救工作尽其所能。

宪法法院则指出，答辩状的内容没有满足要求，需进行补充。