金正恩减少公开露面 或因自信政权稳定

（联合早报网讯）韩国统一部指出，朝鲜劳动党委员长金正恩公开活动次数从2013年起呈现减少。据分析，这可能是金正恩认为政权已稳固，无须再像此前那样为巩固地位过多费心。

韩联社报道，韩国统一部对朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》的报道内容进行了分析。结果显示，金正恩的公开活动次数从2013年起逐年下降，2012年为151次，2013年为212次，2014年为172次，2015年为153次，2016年为132次。

据统一部一官员分析，金正恩执政初期，为宣扬其领袖形象，刻意频繁出席各种活动。现在金正恩自认政权已经比较稳定，也就无须过多公开露面。

从公开活动的领域来看，视察经济第一线等经济领域活动比重最多，占37.1%，军事领域占35.6%，政治领域占20.5%，社会领域占5.3%等。

该官员表示，2016年第一季，因朝鲜进行第四次核试验、多次发射远程导弹（朝鲜称“光明星号”）等，金正恩主要参加军事领域活动。但自去年4月以来，国际社会加强对朝制裁后，金正恩开始致力于民生与经济领域的活动。

另外，去年陪同金正恩视察次数最多的是劳动党中央副部长赵勇元（47次），其后依次为人民军总政治局长黄炳誓（40次）、劳动党中央委员会副委员长崔龙海（32次）、劳动党中央书记吴秀容（25次）、劳动党中央副委员长李万建（19次）等。

随行人员规模也持续减少，2012年平均为9.7人，2013年7.2人，2014年5.3人，2015年3.9人，2016年3.5人。