马反贪会向甲首长录供

（联合早报网讯）马来西亚反贪污委员会周一到马六甲首长依德利斯的办公室向他录供，以调查一起当地官员涉贪案。当局周二也在新山提控一名涉贪的土地局高官，他是一周来第三名被控的涉贪官员。

据《新海峡时报》报道，反贪会周一下午2时抵达依德利斯的办公室并开始问话，过后也从办公室带走几箱文件，直到下午6时才离开。反贪会的行动与去年一起甲州官员涉贪案有关。这名官员曾在马六甲首长办公室工作，其银行户头内数百万令吉存款已遭反贪会冻结。

依德利斯周二表示，反贪会当时并非调查他，而是要他协助调查数名甲州官员的涉贪指控。他强调：“我并未遭调查。如果是调查首长（涉贪），整个调查形式将完全不同。”他也证实反贪会官员在首长办公室带走一些机密文件。

反贪会周二正式提控新山县土地局助理局长阿末伊万。控状指被告处理砂石准证时收取150万令吉（约48万新元）贿金。反贪会是在去年11月27日下午逮捕他。

反贪会本月5日逮捕乡村及区域发展部秘书长莫哈末阿里夫及两名儿子，并在他们住家搜出总值300万令吉（约96万新元）的现金和金条，以及大量外币、名牌包和名表。当局本月9日又提控涉贪的国家创业集团商业基金前首席执行员阿都拉欣。他涉嫌向一家为该基金追债的公司索贿3.6万令吉（约1.2万新元）。