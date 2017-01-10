法糖尿病患者请愿 终止对其职业歧视

（联合早报网讯）法国仍有许多职业禁止糖尿病患者担任，当地400万名糖尿病患者1月9日发起签名请愿行动，要求在职业选择方面终止对他们的“歧视”。

欧洲时报报道，这封请愿书的题目是“我有糖尿病，我选择我梦想的职业”，全文公布在jefaisunvoeu.fr网站上。请愿书指出：“今天，你有糖尿病，你就不能从事矿业工程师、船员、警察、空服员、法国国营铁路公司查票员等职业。”

糖尿病是一种新陈代谢疾病，其特点是患者在糖分消化方面出现混乱，如果不治疗，可能导致失明或截肢。

法国糖尿病患者联合会（FFD）主席热拉尔·雷蒙指出：“糖尿病长期以来在从业方面被认为是一个‘无能力’或‘不适合’的因素，因为认为糖尿病会引起一些并发症。”但大部分的禁令是很久以前定下的，譬如不能担任矿业工程师“是60、70年前规定的，当时人们认为下到矿井里必须要有很好的眼力”。

他说：“今天医学和科技的发展向糖尿病患者提供新的工具，譬如胰岛素注射笔或血糖检测器，患者可自行控制病情，而且可拥有几乎正常的生活。”

雷蒙认为对糖尿病患者不应再有任何禁止担任的职业。他主张“酌情”评估，尽管他承认仍有一些职业很难让糖尿病患者进入。

法国糖尿病患者联合会的请愿书要求今后由一个跨部级工作小组根据“科技和医药的发展变化”，每年一次对禁止担任的职业重新评估。