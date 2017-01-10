面簿拟在视频中插入15秒广告

（联合早报网讯）社交网站面簿据报将开始测试在视频中插播广告，广告将只在长度不短于90秒的视频中插播，且只会在视频播放至少20秒后才出现。据悉，视频制作者将从中抽取55%的分成。

中通社引述媒体报道说，这一分成比例与视频网站YouTube的分成比例相似。

面簿没有就测试视频插播广告发表评论。

分析指出，虽然对观众来说这不是个好消息，但却是众多视频出版商一直梦寐以求的。这并非面簿首次试水插播广告。去年8月，该公司曾测试在Facebook Live视频中插播广告短片。

面簿拥有10多亿用户，该公司希望吸引视频内容制作者制作优秀内容，吸引观众延长观看时间，使各方都可从中受益。

如果这种视频广告能够启动，这意味着给面簿提供视频的海量作者将第一次迎来实质性的创收机会。此前面簿掌门人扎克伯格严禁在视频播放前播出广告。因此即使播放量高，但视频作者和提供视频的第三方媒体机构对于收入回报并不满意。

据悉，面簿目前每天播放视频的时间已超过1亿个小时，该公司之前从YouTube挖走一些视频红人。此外，面簿还和一些传统媒体签署独家协议，让他们使用自家的视频直播服务。面簿也对客户端进行了几次改版，方便用户发现好的视频资源。