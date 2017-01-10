日探讨2019年元旦新天皇即位改元方案

（联合早报网讯）日本政府相关人士10日就天皇退位问题透露称，政府内部出现了2019年1月1日由皇太子即位成为新天皇，并从当天起适用新年号的方案。

共同社报道，由于在新旧年交替之日改元可以把对国民生活的影响降至最小限度，因此被作为方案之一加以探讨。考虑到天皇年事已高，日本政府也在继续摸索更早阶段继承皇位的方案。

日本内阁秘书长菅义伟10日在记者会上，就改元时期仅表示：“正在请专家会议以减轻陛下的公务负担为最优先考量，平静地展开讨论。（现在）处于连方向性都未表明的阶段。”

天皇在去年8月8日面向国民的视频讲话中提到，“战后70年这一大的节点已经过去，两年后，将迎来平成30年（即2018年）”。政府内越来越多的人将此理解为“陛下的想法是退位期限为2018年”。

日本政府内基本认为，年号改变预计会对各种出版物和官方文件造成影响，但如果是元旦，那么混乱会更少一些。关于改元，虽然2018年也是一大节点，但距离做好法律完善工作并不久，新天皇即位的筹备时间较短。

政府认为2018年1～6月的例行国会期间，“退位即位与各种法案审议等政局不宜相互影响”（相关人士语），希望避开该期间。此外还考虑到天皇出席其一贯重视的终战之日（8月15日）的仪式等，因此2018年后期以后退位的方案比较热门。