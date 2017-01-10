奥巴马：清洁能源发展“不可逆转”

（联合早报网讯）即将离任的美国总统奥巴马9日撰文说，发展清洁能源经济的趋势“不可逆转”，并警告候任总统特朗普勿退出联合国应对气候变化的《巴黎协定》。

新华社报道，奥巴马当天在美国《科学》杂志发表题为《不可逆转的清洁能源势头》的长文，指出“大量科学记录”表明气候变化是“真实的、不可忽视”，如果放任不管，温室气体排放继续增加将导致全球气温在本世纪末上升4摄氏度以上，全球经济每年将损失约4%，其中美国每年损失3400亿至6900亿美元。

奥巴马说，尽管我们对气候变化影响的认识“令人不安地日益清晰”，但对美国应该采取什么样的政策还存在争论，这在当前总统过渡期表现得很明显。但他相信，“把近期内的政治放在一旁”，“在他总统任期内出现的发展清洁能源经济的趋势将会继续下去”。

奥巴马也说，特朗普并不一定要遵循他的气候政策，但如果美国退出《巴黎协定》，那么美国将会“丢掉在谈判桌上（要求他国采取措施）的座位。”他认为，在应对气候变化方面，特朗普应听从科学家与经济学家的建议与指导。

应对气候变化是奥巴马希望留下的政治遗产之一。但候任总统特朗普曾称气候变化是骗局，并在选举期间威胁要退出《巴黎协定》。当选后，特朗普曾改口称对是否退出《巴黎协定》持“开放态度”，但他挑选的环境保护局和能源部负责人都是气候变化怀疑论者，主管外交的国务卿人选也来自石油公司，这让许多人担忧美国的气候政策将会发生大倒退。